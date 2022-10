L'Asl approva il piano: mancano 518 medici, ora le assunzioni

L'Asl approva il piano provvisorio di fabbisogno del personale 2021-2023, che prevede il reclutamento complessivo, nel rispetto del tetto di spesa, di 1524 unità. Stando alle reali esigenze dell'azienda sanitaria, però, il buco in organico sarebbe di 2mila 433 dipendenti. All'appello, dunque, mancano 909 persone. Di questi, 518 sono camici bianchi.



Il protrarsi del blocco delle assunzioni, interrompendo la regolare alimentazione dei ruoli, ha determinato l'innalzamento dell'età media del personale e il conseguente fenomeno della «gobba pensionistica». Questo fenomeno, sebbene riguardi tutto il personale sanitario, appare naturalmente più minaccioso per i profili professionali già carenti. Per il ruolo sanitario, l'Asl stima, per il triennio 2021, un buco di 1326 unità. Di questi, però, nel rispetto del tetto di spesa, ne potrà reclutare solo 831. Il tetto di spesa per il personale del servizio sanitario nazionale, venne introdotto dalla legge Finanziaria del 2010 (191/2009).

Qui si prevedeva che il livello massimo di spesa per il personale doveva parametrarsi a quello dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. Su questa misura, successivamente, intervenne il Governo Gentiloni riducendo quel parametro dello 0,1% con la legge di Bilancio 2018: il nuovo tetto andava quindi calcolato sulla base del livello di spesa del 2004 diminuito del 1,3 per cento. A fronte dei 772 medici contati nel piano di fabbisogno, i camici bianchi che potrà assumere l'Asl saranno 274. Per quanto riguarda gli operatori del comparto (infermieri, operatori socio-sanitari) si conta di mettere mano a un reclutamento di 539 persone, così come quelli per il ruolo tecnico. Si stima, inoltre, l'assunzione di 17 persone nel ruolo professionale e 137 amministrativi. Il precedente piano 2020-22 prevedeva il reclutamento di 2092 dirigenti medici, di cui 1351 negli ospedali, 441 nei distretti sanitari, 221 nei dipartimenti e 24 per la medicina penitenziaria; 114 dirigenti veterinari; 62 dirigenti farmacisti; 82dirigenti sanitari non medici; 2741 infermieri e coordinatori, di cui 1894 negli ospedali, 620 nei distretti, 188nei dipartimenti, 39 per la medicina penitenziaria; 204 unità di personale vigilanza e ispezione; 884 operatori socio-sanitari, di cui 826 negli ospedali, 46 nei distretti e 12 per la medicina penitenziaria; 144 ostetriche, di cui 105 in ospedale e 39 nei distretti; 664 unità di personale tecnico sanitario, di laboratorio e di radiologia; 157 unità di personale della riabilitazione; 35 unità di personale dirigente tecnico; 545 altro personale comparto tecnico; 17 unità di personale dirigente professionale; 269 unità di personale comparto professionale; 75 dirigenti amministrativi; 952 unità di personale comparto amministrativo; 110 unità per il piano di potenziamento e 177 infermieri di famiglia.

Saltati già i buoni propositi, nel frattempo, tra le parti sociali e il manager dell'Asl Gennaro Sosto, a causa dello sforamento di 9 milioni di euro per lo straordinario, che mette così a rischio le progressioni economiche del personale. «Abbiamo avuto manager medici, generali dei carabinieri, economisti e avvocati - scrivono i dirigenti sindacali della Cisl Fp Alfonso Della Porta, Pietro Antonacchio, Andrea Pastore e Lorenzo Conte -. Abbiamo sperato che un ingegnere sarebbe stata la nostra salvezza e lo speriamo ancora, ma purtroppo finora non c'è luce nel tunnel. I lavoratori del comparto hanno diritto a ricevere la dignità che meritano e senza ulteriore indugio ci adopereremo, affinché una delle pagine più nere dell'Asl Salerno, ascrivibile soprattutto alla precedente gestione di Iervolino, sia cancellata per sempre. Come abbiamo scritto al manager Sosto in una lettera aperta, se intende continuare a non dare dignità ai lavoratori del comparto, con rammarico ma senza indugio, attiveremo ogni azione».