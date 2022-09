L'Asl convince i sindacati per ora sciopero scongiurato

Scongiurato, almeno per il momento, lo spettro dello sciopero generale all'Asl di Salerno, fissato per il 9 settembre. È quanto emerge dal faccia a faccia in prefettura tra i vertici aziendali e tutte le sigle sindacali, con le parti che si sono date appuntamento per l'8 settembre, nel corso del quale discuteranno dei diversi punti al centro della vertenza, a partire dalle mancate stabilizzazioni dei precari, per passare al mancato utilizzo delle graduatorie per il personale in servizio a tempo determinato e risultato idoneo in concorsi pubblici a tempo indeterminato presso altre aziende, la definizione e corretta allocazione delle risorse per la progressione economiche orizzontale e di carriera.

L'Asl si è già impegnata ad attivare, nell'immediato, le procedure di ricognizione e stabilizzazione degli aventi diritto alla legge Madia e alla legge di bilancio 2021, garantendo di portare a conclusione il processo delle verifiche di compatibilità economica e pertanto della disponibilità di attivare stabilizzazioni, reclutamenti e verticalizzazioni e passaggi orizzontali nell'ambito del piano triennale del fabbisogno e dei tetti di spesa. La stessa azienda si è resa disponibile ad affrontare la materia relativa alle progressioni orizzontali attraverso una verifica sull'andamento dei fondi relativi agli anni 2021 e 2022. Da entrambe le parti, in ogni caso, si è convenuto di ristabilire sane e trasparenti relazioni sindacali. Già agli inizi di febbraio la minaccia dello sciopero era poi rientrata dopo l'incontro in prefettura.

Nell'occasione, a far chiarezza su uno dei punti che più fa storcere il naso alle parti sociali furono direttamente i rappresentanti dell'azienda sanitaria, che nel corso della riunione chiarirono come la scelta di bloccare le progressioni economiche fosse stata dettata dalla necessità di fare piena luce su un presunto falso nella delibera di assegnazione della terza fascia. «Speriamo che la ripresa sia improntata ai principi fondanti e fondamentali che regolamentano il confronto sindacale dichiarano all'unanimità i segretari di tutte le sigle sindacali essendo troppi gli istituti contrattuali da disciplinare a tutela di tutti i lavoratori a causa dei sopravvenuti ritardi causati dalla precedente direzione strategica». Sono 542, intanto, i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi, che portano la conta complessiva a 403mila 483 casi dall'inizio della pandemia. Sono 1947, in Campania, i neo positivi al Covid su 12mila 758 test esaminati. Secondo i dati del bollettino della Regione Campania resta piuttosto stabile il tasso di incidenza, che è pari al 15,26 per cento e mercoledì era 15,51 per cento. Nessun decesso nelle ultime 48 ore, tre deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva, con 9 posti letto occupati (-4 rispetto a ieri), e anche in degenza con 277 posti letto occupati (- 4 rispetto a ieri).