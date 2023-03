Perde il controllo dell'auto e finisce nel cortile della scuola elementare. È accaduto ieri mattina sulla strada in discesa di via Calenda. Un'auto, guidata da una donna, è sbandata pericolosamente finendo la sua corsa ad alta velocità nel cortile della scuola elementare e infanzia Buonocore, appartenente al comprensivo San Tommaso d'Aquino. Grande spavento tra gli alunni e i docenti che poco dopo le 11 hanno udito un grosso boato causato dallo schianto dell'automobile guidata dalla donna.

«C'è stato grosso spavento e paura tra i bambini, ma per fortuna non ci sono state conseguenze serie», dichiara la dirigente scolastica, Maria Ida Chiumiento. Sul luogo dell'incidente è giunta la polizia locale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia e coordinata dal capitano Angelo Vicinanza, che ha effettuato i primi rilievi. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro e le cause che hanno determinato la perdita del controllo dell'auto. La donna alla guida del veicolo, che si è schiantato su un'auto in sosta nel cortile antistante la scuola, è rimasta ferita nell'impatto ed è stata condotta in ospedale al Ruggi. «Poteva essere una tragedia», fanno sapere gli agenti della polizia locale, impegnati nella ricostruzione dell'accaduto. Forse un improvviso malore, oppure la perdita del controllo in curva, potrebbero essere le cause del sinistro. Per fortuna solo danni a cose nell'incidente. Ma se sul luogo dell'impatto ci fosse stato qualcuno, docenti o alunni, le conseguenze sarebbero state serie. L'auto fuori controllo è entrata nel cortile della scuola, dal cancello che era rimasto aperto. «Nessuno si è fatto male - commenta la preside Chiumiento - ma c'è stato comprensibile spavento».

Un incidente che ripropone, ancora una volta, il problema sicurezza sulle strade del capoluogo. La polizia locale sta intensificando i controlli in strada con posti di blocco e autovelox mobili. Ma senza un cambio di rotta tra gli automobilisti e senza una guida prudenziale, gli incidenti continueranno a registrarsi, anche con conseguenze serie in termini di feriti. Ieri, intanto, l'amministrazione comunale ha ripreso l'operazione strisce pedonali in sicurezza: rifatta la segnaletica agli attraversamenti su via Trieste e dinanzi a piazza della Concordia. Strade, spesse volte, teatro di incidenti pericolosi ed investimenti. Il rifacimento della segnaletica e delle strisce pedonali era stato interrotto nei giorni scorsi a causa del maltempo. Ovviamente il rifacimento delle strisce pedonali in pieno giorno ha determinato un inevitabile rallentamento del traffico all'ora di punta. Ma si tratta di interventi che richiedono la luce del giorno a seguito anche del cambio di colorazione del fondo delle strisce pedonali. Dopo il centro, gli interventi di rifacimento delle strisce pedonali riguarderanno gradualmente anche il resto della città. Nella zona orientale, precisamente a Torrione, le strisce pedonali si sono quasi del tutto scolorite o cancellate.