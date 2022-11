I genitori di Marco Imperato, l'elicotterista rimasto gravemente ferito nell'incidente aereo di ieri nel Bellunese, sono immediatamente partiti da Ravello e corsi a Torino perché le condizioni del 45enne sono state ritenute gravi dai soccorritori. Hanno voluto andare in ospedale da lui per stargli vicino, seguire il decorso della sua degenza e stare vicini alla sua famiglia. Un incidente, quello di ieri mattina, che ha sorpreso un po' tutti e sul quale bisogna ora fare chiarezza anche perché, come riferisce l'amministratore delegato della Sky Aviation srl, la compagnia per cui lavora Marco, «è un pilota molto esperto, lavora con noi da circa quattro anni».

La dinamica non è assolutamente chiara a nessuno tant'è che l'ad Alessandro Penco chiede appunto alle autorità di far luce su quanto accaduto e lo stesso farà anche la società cercando di capire se ci siano stati guasti tecnici al velivolo. L'elicottero è precipitato ieri mattina a Montesinaro, località di Piedicavallo, nelle montagne del Biellese.

Imperato, originario appunto di Ravello, ha circa 20 anni di esperienza nel settore aeronautico. Si era trasferito in Valle d'Aosta proprio per lavorare come elicotterista, quella passione che aveva da piccolo e che era diventata una professione. Qui ha anche trovato l'amore, tanto da sposarsi e mettere su famiglia a Morgex, Courmayeur, una delle due aree di riferimento per la Sky aviation (l'altra è Cossato, nel Biellese).



Ieri mattina stava effettuando, appunto, un trasporto merci per conto di una ditta privata quando qualcosa non è andata bene e, nonostante la sua esperienza, non è riuscito a gestire il veivolo. L'elicottero ha perso quota, schiantandosi nella boscaglia vicino al cimitero del piccolo borgo in una zona impervia. Marco Imperato è ricoverato al Cto di Torino in prognosi riservata. La sua città natale si è subito stretta intorno alla sua famiglia anche perché Imperato non ha mai lasciato la Costiera dove spesso ritornava con la moglie e i suoi bambini.