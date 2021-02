Tutto ha avuto inizio un anno fa, marzo del 2020, un momento terribile per l'Italia ma forse per il Vallo di Diano ancora di più. Il lockdown, cinque comuni (Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Caggiano e Auletta) dichiarati zona Rossa per l'aumento dei contagi e l'arrivo dell'esercito per controllare i movimenti. Un controllo efficace ma anche non invadente tanto che tra la comunità e i militari di Persano si era instaurato un rapporto di amicizia e di affetto. Si ricorderà l'episodio di un bambino, Domenico Babino, che aveva regalato un disegno ai militari che controllavano Polla. Quel rapporto è continuato anche dopo la fine del controllo militare e il segno tangibile è arrivato oggi quando il colonnello Carmine Vinci, comandante del quarto reggimento carri "Travolgo" di Persano ha regalato un bilirubinometro transcutaneo di ultima generazione, acquistato dopo una raccolta fondi. Si tratta di uno strumento, importante e costoso, che permetterà alcuni controlli sui neonati senza alcun trattamento invasivo. La consegna al primario Teodoro Stoduto, del reparto di Pediatria del "Luigi Curto" di Polla, alla caposala Sonia Melillo, questo pomeriggio alla presenza oltre che del colonnello anche del sottoufficiale di corpo, Giacomo Fiorelli, del nucleo infoteam composto dal sergente maggiore capo qualifica speciale Sabato Monzo e dal caporal maggiore scelto Carmela Ancona. Era presente anche l'ex cappellano militare don Angelo Tabasco.

