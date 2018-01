Domenica 28 Gennaio 2018, 07:15 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2018 10:48

«Dieci, cento, mille volte Benito Mussolini». Esordisce così l’avvocato Andrea Vagito, ex presidente della Camera Penale del tribunale di Nocera Inferiore ed ex assessore e consigliere comunale della prima amministrazione Torquato, in un post pubblicato su facebook pochi giorni prima della Giornata della Memoria. Il pensiero del legale, famoso per la vicenda del sacchetto di immondizia lanciato dall’auto, si concentra sulla eccessiva apertura dei confini italiani a delinquenti di ogni nazionalità. Un problema che, secondo Vagito, potrebbe trovare la soluzione nelle pagine oscure di quello che lui definisce «l’illuminante periodo fascista».Un post con cui l’avvocato ha ottenuto circa cento like ma anche, com’era prevedibile, un’infinita discussione con colleghi e conoscenti. Reazioni che, nonostante la sorpresa per l’indignazione da lui scatenata, hanno portato il penalista nocerino a tornare sui suoi passi. «Il mio precedente post ha scatenato notevoli polemiche di chi ha idee, legittimamente, diverse – precisa, poi rincara la dose - Non condivido la dittatura come metodo amministrativo, ma credo nel rispetto delle regole, dei diritti ma soprattutto dei doveri, e sotto questo profilo il periodo fascista ha molto da insegnare ai tanti buonisti di centrosinistra. Solidarietà, accoglienza e disponibilità solo verso chi la merita».