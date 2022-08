L'ex badante killer resta in carcere il giallo della telefonata all'anziana

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Giuseppe Buono, ieri mattina in carcere, dinanzi al gip del tribunale di Nocera Inferiore per l'interrogatorio di garanzia. Difeso dal legale Assunta Mutalipassi, il principale indiziato per la rapina commessa a danno di un'anziana di 85 anni a Baronissi, lo scorso 2 luglio, ha preferito il silenzio. In attesa di ulteriori valutazioni della difesa, l'indagine prosegue. Sono diversi i punti da chiarire. In primis la presenza di un complice. Una volta trovatasi nelle condizioni di poter parlare, dopo essere stata picchiata con calci e pugni, la vittima aveva raccontato ai carabinieri di aver visto in casa sua, dopo essere rientrata con il cane, almeno due persone. Aveva riconosciuto senza esitazioni Giuseppe Buono, la cui abitazione dista circa 200 metri dalla sua.

L'anziana lo conosceva e bene, i rapporti tra loro erano cordiali. Poi aveva fornito indicazioni su una seconda persona, che riportavano ad un'altra persona che lei conosceva, un vicino di casa. Per quest'ultimo, la Procura aveva chiesto l'arresto, ma il gip ha rigettato tale richiesta, ritenendo non vi fossero elementi tali da giustificare una misura. L'uomo resta indagato a piede libero. E il suo ruolo andrà chiarito, in ragione di quanto raccolto dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino nei giorni successivi alla denuncia dell'anziana. In particolare, gli inquirenti avevano verificato alcuni contatti tra i due uomini, dopo aver analizzato le rispettive celle telefoniche. Il marito dell'anziana, un 91enne, il 2 luglio scorso era ritornato a casa trovando la moglie a terra, priva di sensi, dopo essere stata aggredita e colpita con calci e pugni da Buono. È la ricostruzione del pm. Agli inquirenti, l'anziano aveva poi raccontato di essere stato contattato telefonicamente giorni prima da una persona, che si era finta interessata all'acquisto della sua auto, chiedendo informazioni sui suoi spostamenti. Per i carabinieri, si era trattato di un modo da parte dell'indagato - o di entrambi - di venire a conoscenza dei momenti della giornata in cui l'uomo era fuori. L'anziano non ha saputo dire però di chi si trattasse.

Ad oggi, resta dunque in piedi l'ipotesi di un complice, in attesa che l'inchiesta venga chiusa. Stando a quanto ricostruito, quel giorno Buono aveva forzato la porta d'ingresso della vittima, per poi fare ingresso all'interno. Il 41enne di Baronissi non aveva trovato nessuno in casa. Forse ne era già al corrente, al punto da lasciar pensare ad un colpo ben programmato. Mentre rovistava all'interno dell'abitazione, la 85enne era rientrata. Lasciata a terra priva di sensi, Buono aveva arraffato 26mila euro in contanti. I soldi erano riposti in due luoghi diversi della casa. Sette giorni dopo, il 41enne farà irruzione in casa delle sorelle Martino a Salerno, uccidendo la prima dopo essere stato scoperto a rubare da entrambe.