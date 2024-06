La stagione influenzale, quest’anno, sembra non finire mai. Ma, in realtà, a minacciare la salute in questi ultimi giorni di primavera non è la vera e propria influenza. Il nemico è costituito piuttosto dai virus «cugini», che nell’ultima settimana hanno colpito circa 3mila salernitani, principalmente con sintomi respiratori. Nell’elenco dei “soliti sospetti” troviamo rhinovirus, virus parainfluenzale, enterovirus, adenovirus, metapenumovirus e sars-cov-2. Si tratta dei classici virus «cugini» dell’influenza, tipici dei periodi di cambio di stagione, che danno sintomi meno importanti rispetto all’influenza, ma che possono costringere a letto per qualche giorno. Favoriti dagli sbalzi termici, sono estremamente contagiosi, specie nei luoghi chiusi e affollati.

APPROFONDIMENTI Agropoli, maltrattamenti in famiglia: bimba picchiata dalla madre Nocera Inferiore, all’Umberto I solo interventi d’urgenza: bloccate le sale operatorie

L’IGIENE

L’igiene delle mani resta fondamentale. Raffreddore, mal di gola, naso che cola, tosse, i sei virus di questo periodo provocano per lo più fastidi respiratori, ma anche qualche disturbo gastroenterico. La buona notizia è che di solito i disturbi si superano nell’arco di qualche giorno. In persone fragili o anziane possono aprire la strada a importanti complicanze batteriche. Ecco perché in questo periodo aumentano le prescrizioni di antibiotici. Mentre l’estate si avvicina, la cattiva notizia è che dovranno passare ancora due settimane prima di vedere la fine di questa lunga coda di malanni. Un aiuto arriverà anche dalla chiusura delle scuole, che ridurrà la circolazione di questi patogeni. A preoccupare, soprattutto le mamme, nelle ultime settimane, è invece il boom di bimbi con «l'aspetto a guance schiaffeggiate», tipica espressione dell'esantema della quinta malattia. Oltre alle guance rosso fuoco, che si colorano in maniera repentina senza altri segnali di preavviso, un altro sintomo sono i puntini che spesso invadono altre aree del corpo, in particolare le braccia. Nessun allarme, però, perché è un'infezione benigna. Corre soprattutto nelle comunità di bimbi, come le classi delle scuole dell'infanzia. Il bambino appare con un arrossamento sulle guance, proprio come se avesse ricevuto due schiaffi. Come la stragrande maggioranza delle malattie esantematiche, la quinta malattia richiede solo una terapia sintomatica: se dovesse esserci febbre si utilizza l'antipiretico, se dovesse esserci prurito l'antistaminico. Ma la maggioranza dei bambini ne esce senza aver bisogno di nessuno dei due farmaci. L'esantema comincia al volto, l'infezione si trasmette per via aerea, attraverso le goccioline respiratorie. Poi i puntini compaiono anche in altre parti del corpo: braccia, tronco. Tutte quelle condizioni che fanno affluire più sangue alla periferia, alle guance e alle braccia, con un fenomeno che si chiama vasodilatazione, possono accentuare l'esantema. Quindi, per esempio, l'esposizione al sole o ad alte temperature. È dunque sconsigliato esporre i piccoli nella fase clou. Si tratta solo di aspettare, consapevoli che quando compare l'esantema la faccenda si avvia ormai a conclusione.

IL BATTERIO

Molto più preoccupante è la pertosse, dove si assiste a una recrudescenza proprio dei casi di questa infezione causata dal batterio bordetella pertussis, anche nei bambini molto piccoli. Si raccomanda, di conseguenza, la vaccinazione, soprattutto nelle dosi di richiamo, che avvengono a 16 anni, a 26 anni, ogni 10 anni. È opportuno che questo batterio circoli il meno possibile, perché se circola e colpisce i lattanti, questi possono finire in ospedale. La situazione, in questo momento, sembra in miglioramento. Qualche mese fa è stata la fase più intensa. Occorre comunque tenere sempre alta l'attenzione.