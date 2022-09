L'inviato Onu nel suo report «I commercianti dei rifiuti dalla Tunisia all'Italia preoccupati dei controlli»

«Preoccupati per i pochi controlli sui trasferimenti internazionale di rifiuti e per la permanenza, troppo lunga, dei rifiuti a Persano. Più controlli dalle governance italiane». A rimarcarlo è l’Onu che ha preso a esempio come esempio il caso dei rifiuti partiti dalla Sra, azienda con sede a Polla, sarebbero dovuti essere riciclati in Tunisia salvo poi essere rimandati indietro. I container furono per la maggior parte bloccati al porto di Sousse e sottoposti a sequestro. Di recente la commissione parlamentare ecomafie ha rimarcato che l’accordo tra Sra l’azienda “fantasma” tunisina era nato per un enorme risparmio economico e che i rifiuti non sarebbero stati riciclati come previsto dagli accordi. Secondo la Commissione guidata da Stefano Vignaroli prte della responsabilità è anche dei mancati controlli regionali su cui, oggi, arriva la denuncia anche dell’Onu.

LA RELAZIONE



Lo si legge nella relazione dell’inviato speciale dell’Organizzazione delle nazioni unite, Marcos Orellana, sulle implicazioni per i diritti umani della gestione e dello smaltimento ecologicamente corretto delle sostanze e dei rifiuti pericolosi. Orellana, nella sua missione in Italia, ha osservato sette casi della Penisola, due sono campani: la Terra dei fuochi e i rifiuti italo-tunisini. «C’è rammarico - si legge sul report presentato il 20 settembre a Ginevra, in Svizzera - per l’eccessiva quantità di tempo di cui i container coi rifiuti sono rimasti in Tunisia creando un disturbo pubblico e emettendo cattivo odore». Il relatore speciale ha visitato l’Italia dal 30 novembre al 13 dicembre 2021 su invito del governo italiano. Durante la visita, ha mirato a valutare gli sforzi compiuti dal governo per prevenire e affrontare gli effetti negativi dell’impatto delle sostanze tossiche sui diritti umani. Nella relazione si è detto «preoccupato» per la sorte dei rifiuti restituiti, ancora stoccati a Persano, nonché la situazione dei restanti 69 container in Tunisia, che sono stati distrutti da un incendio nel dicembre 2021, il giorno dopo la visita a Tunisi del ministro degli esteri, Luigi di Maio.LA PREOCCUPAZIONE«Questo caso - si legge nel report Onu - ha messo in evidenza l’inefficienza dei sistemi di monitoraggio e controllo italiani. I rifiuti sono stati ora inviati ad un deposito temporaneo allestito nel distretto militare di Persano, nel Comune di Serre. Secondo le autorità i rifiuti poi saranno valutati e smaltiti di conseguenza». Favore è stato espresso rispetto alla disponibilità degli enti preposti a modificare il regolamento favorendo «ispezioni obbligatorie dei rifiuti spediti transfrontaliero, anche a campione, come parte integrante della gestione transfrontaliera dei rifiuti».