L'omaggio di Atrani a Denzel Washington: un piatto di ceramica con la sua immagine

La Costiera Amalfitana saluta Denzel Washinton e lo omaggia con un pezzo di artigianato locale prodotto dal maestro Francesco Raimondi di Vietri sul Mare. La star di Hollywood, dopo i due mesi di riprese cinematografiche realizzate per la terza serie di The Equalizer il sequel dell'action movie prodotto da Sony Pictures, è stata salutata con un piatto in ceramica realizzato dall'artista vietrese e consegnatogli prima della chiusura del set di Atrani.

E proprio il piccolo e suggestivo borgo della Costiera Amalfitana, trasformato in una piccola Hollywood dallo scorso settembre, compare come sfondo sul piatto dipinto a mano in cui viene raffigurato l'attore americano in primo piano. Un dono quello consegnatogli dal ceramista Raimondi che Denzel Washignton ha apprezzato ringraziando più volte l'artista vietrese e i cittadini della Costiera per la loro ospitalità.

La consegna dell'originale piatto in cermaica al quale raimondi ha iniziato a lavorare dai primi di ottobre è stata suggellata da una immancabile foto ricordo in cui compaiono l'attore americano, l'artista vietrese, il sindaco di Atrani, Luciano De Rosa e il vice sindaco, Michele Siravo. Denzel Washington che ha lasciato la Costiera Amalfitana per proseguire le riprese a Napoli in questa settimana ha promesso di ritornare il prossimo anno.