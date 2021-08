L’onda Covid risale ma negli ospedali non è boom ricoveri

Onda covid nel salernitano. Sono 131 i contagi comunicati ieri dal ministero della Salute. Era dalla metà di maggio scorso che non si registrava un numero così alto di casi in un solo giorno. Per fortuna, però, non si rileva una crescita dei ricoveri. Al Ruggi restano cinque gli infettati ospedalizzati. Iniziano, intanto, le vaccinazioni agli adolescenti in città in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Open day in programma domani al centro di Matierno per 500 over12. Continuano, contestualmente, anche le inoculazioni in vacanza. Altre 500 dosi somministrate a Palinuro.

L’ANDAMENTO

Ripiomba ai ritmi di maggio il trend dei contagi in provincia. Sono 131 i casi comunicati ieri dal ministero della Salute. Negli ultimi tre giorni sono stati 273 i nuovi infettati, di cui 82 mercoledì e 60 martedì. A contribuire sensibilmente all’impennata dei contagiati sono sicuramente il focolaio non ancora spento in Cilento e quello nel Vallo di Diano. La scorsa settimana si è chiusa con un saldo di 359 contagi complessivi, mentre 926 sono stati gli infettati rilevati nel corso del mese di luglio, di cui 279 la settimana prima, 190 quella precedente, 99 nella seconda e 83 nella prima settimana. Nel mese di giugno gli infettati erano stati 872. Di questi, 137 erano stati rilevati nell’ultima settimana. Nei primi 15 giorni di giugno i positivi erano stati 499, di cui 288 registrati nella seconda settimana. Maggio, invece, si chiuse con 13940 casi complessivi. Se nella prima settimana di maggio i casi erano stati 1352, a cui erano seguiti altri 1038 nella seconda, già dalla terza settimana si era evidenziato un crollo dei contagi, che sono scesi a 698, fino ad arrivare ai 414 degli ultimi sette giorni.

IN CORSIA

Restano stabili, a differenza dell’area di Napoli, i pazienti che necessitano di ospedalizzazione. Da alcune settimane sono sempre cinque i ricoverati al Ruggi. Qui, dopo 40 anni dedicati ai vari presidi ospedalieri di Salerno, di cui gli ultimi undici alla direzione medica del nosocomio di via San Leonardo, dal primo agosto è andato in pensione il dirigente Angelo Gerbasio. A Mercato San Severino, invece, c’è stato un importante faccia a faccia tra la Fp Cgil e i vertici dell’azienda ospedaliera universitaria. In arrivo due medici per urologia e uno in pronto soccorso all’ospedale Fucito di Curteri. Condivisa la necessità di accelerare l’apertura della clinica odontoiatrica, la ripresa della medicina legale e il potenziamento del reparto di otorino. Dovrà essere rinforzato il numero di medici in medicina, con la giusta previsione di posti letto. È in via di definizione l’arrivo di un’ambulanza specifica per il trasporto dei pazienti bariatrici. Per ortopedia, si auspica l’arrivo a breve di personale e strutture.

LA PREVENZIONE

Iniziano le vaccinazioni agli adolescenti a Salerno in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Open day in programma domani, dalle 9 alle 19, all’hub di Matierno per 500 over12. Le inoculazioni seguono quelle già cominciate per i ragazzi del Vallo di Diano dai 12 ai 19 anni nei centri vaccinali di Sala Consilina e Caggiano. Stando agli ultimi dati, sono intorno ai 30mila i vaccinati che appartengono alla fascia d’età 12-18 anni, pari a circa il 35 per cento dei residenti. Continuano, contestualmente, anche le inoculazioni in vacanza. Sono state circa 500 le dosi di Pfizer, tra prima iniezione e richiamo, somministrate a Palinuro e 9 di AstraZeneca per le seconde dosi. A Camerota, invece, sono state 392 dosi di Pfizer e 9 di AstraZeneca. La campagna di vaccinazione per i turisti in Cilento e Costiera amalfitana è partita martedì dal porto di Marina di Camerota, passando per Palinuro, Acciaroli ieri, per finire oggi a Positano. Un centro mobile vaccinale ha raggiunto queste località, dove dalle 18 alle 2 è stata possibile la somministrazione dei diversi vaccini disponibili. Mancano altri 30mila richiami per completare l’immunizzazione dei 690mila già vaccinati. Contestualmente, riprendono le prime dosi. Dopo ferragosto, come annunciato dall’Asl, con l’arrivo di una nuova importante scorta di Pfizer e Moderna, si accelererà con l’immunizzazione degli adolescenti.