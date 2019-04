Giovedì 18 Aprile 2019, 12:18

Un'ultima coccola, un ultimo saluto agli agnellini destinati al macello e poi alle tavoli pasquali. Nuovo sit in degli animalisti di Salerno Animal Save e Napoli Animal Save ad Atena Lucana lungo la strada che porta al macello per bloccare, pacificamente, i trasportatori degli animali per salutare i piccoli agnelli desinati al macello. Una protesta già messa in atto in passato e ora ripetuta per gli agnelli, un ultimo gesto d'affetto verso gli animali destinati al macello.Diversi i mezzi bloccati durante la mattinata di sit in con la collaborazione dei conducenti dei mezzi (anche se ovviamente è stato necessario un dialogo). Per monitorare il tutto è stata presente anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.