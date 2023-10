La 500e sfreccia in Costiera. Fiat sceglie la Divina per lo spot destinato agli Usa

La Fiat sceglie ancora la Costiera Amalfitana per promuove i nuovi veicoli elettrici della casa torinese. Estttamente la 500e e la 600e. Lo spot pubblicitario realizzato dalla Buddy film è in lavorazione da oggi ed avrà una distribuzione internazionale, USA in primo luogo.

Nel filmato compariranno le due vetture mentre attraversano alcuni dei luoghi più belli della Costiera Amalfitana. Protagonista dello spot sarà un modello e non un testimonial particolarmente famoso, che svolge alcune attività, come tuffarsi in mare, passeggiare attraverso un limoneto.

Le vetture di scena utilizzate oggi ad Atrani sono state filmate mentre passano o sono in sosta sulla statale 163 nel tratto urbano di Atrani, nella Piazza Umberto I, nella piattaforma in cemento sul lato est della spiaggia attrezzata.

Le riprese in via di svolgimento hanno comportato lo stop della circolazione stradale per alcuni minuti (a regolare il transito c'erano gli agenti della polizia municipale di Atrani) per consentire le riprese con due droni del veicolo mentre attraversava il pinte di Atrani fino al curvone della chiesa della Maddalena tra gli scorci più suggestivi dela zona.