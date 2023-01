La Befana arriva sul lungomare. Dalle 11.30 di oggi sarà in piazza Dante nella speciale casetta allestita da Cna Salerno, Camera di Commercio e dalla società Nientedimeno, nell'ambito del programma collaterale di Luci d'Artista. Caramelle, animazione e allegria nel luogo dove i bimbi hanno già incontrato Babbo Natale. «È stata un'ottima esperienza che conferma l'attenzione a 360 gradi dell'amministrazione comunale verso tutti, compresi i più piccoli e le famiglie», conferma l'assessore al turismo Alessandro Ferrara. Cna Salerno e Nientedimeno hanno contato oltre mille bimbi che hanno portato la loro letterina a Babbo Natale. Inoltre, «in tutti i quartieri della città - ricorda il segretario Cna Salerno, Simona Paolillo - si sono esibiti gratuitamente gli artisti di strada. Musica, magia, teatro e divertimento sono stati gli ingredienti con i quali abbiamo inteso contribuire al Natale nel capoluogo, nella certezza che il turismo sia una sana ventata d'ossigeno per le nostre imprese». Per il presidente Cna Salerno, Lucio Ronca, «cultura e valorizzazione dell'artigianato sono i due capisaldi della collaborazione col Comune di Salerno e con tutti gli enti interessati a costruire un programma duraturo e attrattivo per valorizzare la proposta turistica tutto l'anno».

