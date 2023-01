La Camera penale «premia» il procuratore Primicerio prossimo alla pensione

La camera penale salernitana consegna una targa al procuratore generale Leonida Primicerio, quale attestazione di stima per il lavoro svolto nei 42 anni di magistratura, in occasione del suo prossimo pensionamento. La cerimonia ha avuto luogo in un'aula di udienza mentre si svolgeva un processo di Corte di assise d'appello, aule in cui il dottor Primicerio ha continuato a svolgere il suo ruolo di magistrato «sul campo». Il presidente dei penalisti salernitani, Luigi Gargiulo, era insieme all'avvocato Giovanni Falci (che ha materialmente consegnato la targa) che, per ragioni di generazione, ha iniziato l'attività forense contestualmente al dottor Primicerio che in quegli anni iniziava l'attività di magistrato. Al termine delle cerimonia, nell'abbraccio che è seguito c'era tutta l'emozione che queste professioni sanno regalare a chi le svolge con correttezza professionale e sensibilità umana. Incisa sulla targa una frase che indica, alle future generazioni, come deve essere chi indossa la toga, da qualsiasi parte del processo: «a Leonida Primicerio, magistrato preparato e corretto, uomo semplice, sensibile e onesto, una persona perbene».