La macchina del tempo di Marty McFly di “Ritorno al futuro” aveva gli sportelli aperti dalle prime ore del mattino per cominciare a viaggiare attraverso gli anni 90, così come la fila di persone in attesa era ben visibile dalla strada che porta in via Allende. Nel piazzale davanti al settore tribuna dello stadio Arechi le maglie colorate sono rimaste sovrapposte e “mischiate” in attesa di quei giocatori che hanno fatto la storia ma che sono rimasti ben impressi nella memoria e nel presente degli appassionati. Operazione Nostalgia e il suo Fun Village – ieri mattina e fino a sera – sono riusciti a “portare” in città (escludendo i 6.436 biglietti venduti a Salerno) ben oltre 13mila persone. Un evento di nostalgici del calcio degli anni 80 e 90 che non è passato inosservato in Italia, lasciando la città di Arechi in vetrina per tutta la giornata ma creando anche un indotto turistico ed economico notevole in un solo weekend. L’amministrazione comunale dell’ente di via Roma però ha fatto la sua parte: non solo ha concesso gratuitamente lo stadio e il piazzale dell’impianto di via Allende per tutta la giornata di sabato ma ha anche fatto sì che tutto filasse liscio. Non un piano traffico preciso e dettagliato ma controlli della municipale sin dalle prime ore del mattino all’ingresso dello stadio in attesa di auto dal sud Italia, dal centro ma anche dal nord.

LA CURIOSITÀ

Emblematica la suddivisione per regioni dei ticket venduti con conseguenti alberghi e b&b che si sono riempiti anche last-minute: 4 biglietti venduti in Valle d’Aosta, 95 in Piemonte, 858 Lombardia, 14 dal Trentino, 21 dal Friuli, 181 dal Veneto, 321 dall’Emilia Romagna, 93 dalle Marche, 138 Abruzzo, 61 Molise, 451 Puglia, 397 Basilicata, 606 Calabria, 120 Sicilia, 25 Sardegna, 3149 Lazio, 35 dall’Umbria, 268 Toscana e 31 dalla Liguria che vanno a sommarsi ai 9.209 ticket staccati in tutta la Campania. Tutti pazzi per Totti e Baggio ma anche per Chevanton, i fratelli Filippini, Amelia, Trezeguet, Zanetti e i salernitani Fusco e De Cesare. Le maglie si mischiano, soprattutto quelle granata così come gli accenti e i dialetti di famiglie che sono rimaste “all’ombra” degli alberi ad attendere per un selfie, un autografo e una maglia storica da acquistare. E a proposito di maglie storiche e utilizzate dai calciatori, le prime a raggiungere il sold-out sono state proprio quelle della Salernitana: «Abbiamo finito proprio quelle storiche dell'ippocampo, l’ultima proprio una della serie A del 1998 – ha raccontato il responsabile dello stand – c’è tanto entusiasmo soprattutto da parte dei salernitani. Ci hanno fatto aprire prima perché molti erano in coda da un’ora prima rispetto all’apertura prevista». E tra un gol con i gemelli Filippini e foto con Chevanton, Cesar e Marco Amelia, le maglie di Fusco e Vannucchi – ex stelle dell’ippocampo – spiccano tra tutte a braccetto con quelle azzurre del Napoli.

LA DICHIARAZIONE

«È stata raccontata la storia del calcio italiano e la presenza di nomi illustri ha fatto sì che Salerno diventasse una vetrina nazionale – ha dichiarato l’assessore al turismo Alessandro Ferrara – è stata messa in evidenza ancora di più la nostra bellissima città. In primavera e in questi primi giorni di estate abbiamo avuto e stiamo ancora avendo un trend buono anche rispetto al 2023, ci attestiamo al +13%. Si riscontra anche dal fatto che abbiamo avuto il 2 giugno il 78% di “incoming”. Questa mattina per le vie del centro (ieri, ndr) c’erano tantissimi turisti anche appassionati di calcio, non solo di passaggio crocieristico ma molti che hanno scelto come destinazione Salerno. Portarla nei circuiti nazionali e internazionali sta portando un buon risultato dal punto di vista economico e nazionale. Funzionano molto bene le vie del mare che ci permettono di avere un ottimo riscontro: i primi dati ci dicono che ci sono stati già 150mila turisti. Questo ci fa tanto piacere e ci dimostra che Salerno è una città che viene presa in considerazione. Non ultimo, lo start dell’aeroporto servirà tantissimo. È importante essere presenti e vigili sul nostro territorio come con questo evento – ha concluso Ferrara - c’è sempre da migliorare e l’impegno deve essere di tutti. Fondamentale è il supporto di tutte le realtà non solo pubbliche ma anche private».