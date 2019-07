Martedì 16 Luglio 2019, 19:19

Effetto dominio sulla Certosa di Padula. Dominio internet ovviamente. Tanto che il sito del portale di turismo (non quello ufficiale della Certosa, beninteso) ospita ora una rivendia online di scarpe. Se ci si collega http://www.padulaecertosa.it infatti spuntano scarpe in vendita invece delle bellezze del monumento del Vallo di Diano. Evidentemente la "proprietà" del dominio è scaduta e quindi è stata presa da venditori online. Non bisogna preoccuparsi, la Certosa, splendida e fiera, è sempre lì e non è diventata una rivendita di scarpe. E' il mondo, fantastico, del virtuale, a trasformare le cose. In realtà, o meglio, nella realtà la Certosa resta sempre meravigliosa.