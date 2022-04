Arriva al Bar Verdi Caffè Letterario di Salerno la cantante-chitarrista francese Leila Duclos, una delle giovani più interessanti del panorama gipsy jazz mondiale. Nel concerto, che si terrà domani alle 20, l'artista parigina sarà affiancata da Massimo Barrella, Marco de Tilla, Gianluigi Pennino e Peppe Plaitano, che eseguiranno pezzi tratti dal disco di debutto della francese: Fille su feu. La cantautrice è da sempre immersa nel mondo del jazz, fin da piccola, essendo anche figlia d’arte. Suo padre, Cyril Duclos, anch’egli chitarrista, le ha trasmesso la grande passione per il genio del gipsy jazz, ovvero il grande Django Reinhardt, ma anche per tanta musica afro-americana. Tra i suoi idoli, infatti, c’è Ella Fitzgerald, dalla quale è stata da sempre ispirata fino a sviluppare la virtuosa tecnica dello scat, usando la voce come uno strumento musicale. Grazie all’originale fusione di questi stili, la Duclos si fa notare presto e si esibisce regolarmente in alcuni dei più prestigiosi jazz club parigini tra cui Sunset e Montparnasse jazz Cafe. Tornerà a Salerno il 23 aprile per uno show acustico, in occasione del Record Store Day che si terrà da Disclan alle 15.30, ma domani si esibirà alla Taverna del Mare Annarè di Napoli. L'ulltima data del mini tour ci sarà il 24 aprile alla Pecora Nera di Pignataro Maggiore.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Il «Carnevale a Primavera» a Maiori, due weekend per la... IL CASO Positano, taxi non pagano tassa comunale: turisti costretti a...

«Anche questa volta - dichiara il salernitano Barella - siamo riusciti a far ritornare la talentuosa parigina Leila Duclos, che presenterà il suo album di debutto, per la prima volta in Italia, dopo una serie di concerti in Francia in cui ha riscosso un grande successo. Per me sará come sempre un piacere ed un onore condividere, nelle varie date, il palco con lei e con musicisti di grande livello».