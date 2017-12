Domenica 31 Dicembre 2017, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 13:57

Il soprano Maria Agresta di Vallo della Lucania sarà protagonista quest’anno del Concerto di Capodanno al teatro La Fenice di Venezia. L’artista cilentana torna a prendere parte al tradizionale e prestigioso appuntamento di inizio anno, come già avvenuto lo scorso anno.A dirigere l’orchestra sarà il M° Myung-Whun Chung; ad affiancare Maria Agresta, inoltre, il tenore Michael Fabiano. Come da tradizione, il Concerto di Capodanno sarà trasmesso l’1 gennaio in diretta su Rai 1 e Radio Rai alle 12.20 e in differita su Rai 5 alle 18.20.