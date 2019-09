Monti di Sarno ancora in fiamme: 300 evacuati, distrutta una chiesa. Il sindaco: «Disegno criminale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 21 Settembre 2019, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 10:01

Terrore e fiamme a Sarno, devastato il monte Saretto, distrutta la storica chiesa, evacuate trecento persone. Alcune sono riuscite a trovare riparo per la notte da amici e parenti. Altre invece hanno dormito nell'istituto Baccelli - in via Matteotti - allestito per l'emergenza dalla Protezione civile che ha raccomandato non intasare le strade cittadine per non ostacolare i mezzi di soccorso. È stata aperta una indagine sulla natura del rogo. Il sindaco Canfora: «È un chiaro disegno criminale, studiato nei dettagli. Voglio l'Esercito in città, e subito. Noi con i nostri uomini non ce la facciamo più».