Domenica 27 Gennaio 2019, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 08:08

Era stata lei, Mina Masullo, ad accompagnare il vice premier, Luigi Di Maio, lo scorso 26 dicembre, in occasione della visita del Ministro allo stabilimento della Treofan. Ed è sempre lei, 38 anni e due figlie, una delle immagini forti della battaglia dell’azienda battipagliese. Anche lei, ieri mattina, era fra i manifestanti che hanno fatto irruzione al Comune di Battipaglia. Dopo quaranta giorni di presidio, oggi si ritrova ad affrontare la procedura di licenziamento collettivo, insieme ad altre 64 colleghi.«Era qualcosa che avevamo ipotizzato, con estremo realismo. Resta la crudeltà con cui hanno realizzato questo disegno sul territorio. Certo, senza un preavviso, è stata una doccia gelata perché non ce l’aspettavamo. Nei giorni passati c’era stato anche qualche segnale diverso».«I miei due bambini hanno tre e cinque anni. Da quando è iniziata la battaglia, quaranta giorni fa, la mia famiglia è stata penalizzata. A loro abbiamo spiegato che la mamma stava conducendo una battaglia per la dignità. Ogni sera, a seconda della giornata, e del mio umore, gli dicevamo che avevo vinto o perso. Ieri ho dovuto dire che avevamo perso la battaglia. Ma la guerra non è persa».«La politica del Movimento 5 stelle ha preso degli impegni. Io mi aspetto che li rispettino e che si attivino per strappare l’azienda alla Jindal e darla agli altri acquirenti, che c’erano. Il Ministro ci ha messo la faccia. Ora che ci mettano le mani».