Si chiama Covid, è il diciannovesimo cane di Gianluca l'apicoltore

Arriva un nuovo cucciolo e per lui è subito pronto un nome particolare. Anzi, un nome perfetto, lo è soprattutto per sdrammatizzare e, anche in tempo di crisi da Coronavirus, per dare un po' di leggerezza al difficile momento. Si chiama Covid 19. Ha deciso così Gianluca Zito, apicoltore di Sicignano degli Alburni con una gran passione per i cani e la caccia, ed una grande simpatia. Per il suo nuovo amico a quattro zampe, il 19°, non c'è stato neppure bisogno di pensarci su troppo tempo. Lo ha annunciato lui stesso: "E con questo ho 19 cani, vi presento Covid".