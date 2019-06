Mercoledì 19 Giugno 2019, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 12:10

La Dea Bendata si ferma a Sarno e regala 500 mila euro. Sconosciuta l'identità del fortunato, ed è festa nella fortunata Tabaccheria Milone al prolungamento Matteotti. Un biglietto vincente da 2 euro di "Vinci Casa" ha sbancato. Una giocata che ha sicuramente cambiato la vita del fortunato. "Vinci Casa" è un sistema nuovo di "Win for Life" dove il "super premio" vale ben una casa come il nome del gioco lascia più che chiaramente intendere. La cosa più eclatante di "Vinci Casa" è che il premio non è "imposto" al giocatore baciato dalla Dea Bendata, ma è un appartamento scelto dall'utente in base alle proprie esigenze.