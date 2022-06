“La democrazia al bivio”, De Luca presenta il libro a Salerno

Giovedì 16 giugno si terrà la presentazione alla stampa e ai lettori del libro “La democrazia al bivio. Fra guerra, giustizia e palude burocratica” del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca. All'incontro parteciperanno l’autore Luigi Vicinanza, Franceso De Core e Vincenzo Napoli. Introduce Cecchino Salvatore.

Siamo cresciuti con l’idea che il sistema democratico sia un dato acquisito e irreversibile. Non è così. La democrazia è una forma di governo delle comunità che ha una sua storicità. E senza un suo rinnovamento radicale, è destinata al tramonto. Tutti gli elementi che nella cultura politica classica caratterizzano le democrazie liberali sono saltati: dal fondamentale equilibrio dei poteri, al livello di efficienza e di capacità decisionale, ormai inadeguate ai tempi dell’economia e del mutamento sociale e tecnologico. Sono queste le grandi sfide di fronte ad una politica che voglia avere respiro e prospettiva, e superare una crisi di legittimità che appare profonda.

La democrazia è davvero a un bivio, ancora di più di fronte alle scelte e alle alternative drammatiche proposte dal conflitto in Ucraina e dallo sconvolgimento degli equilibri internazionali che si sono determinati. Siamo davvero a una svolta storica. Ricostruire la pace in un mondo multipolare, difendendo le ragioni e le condizioni della nostra sicurezza; senza cadere in una nuova guerra fredda, ma costruendo i presupposti per una nuova stagione di pace: è una sfida enorme, dalla conclusione non scontata. Ai suoi esiti è legato il destino della pace nel mondo, e insieme, il futuro della democrazia.