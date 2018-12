Lunedì 24 Dicembre 2018, 14:07

Droga destinata alle feste di Natale nel Vallo di Diano scoperta dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. I militari guidati dal capitano Davide Acquaviva hanno arrestato un giovane del posto, incensurato di 25 anni, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato che il giovane, in località Fonti di Sala Consilina, ha assunto un atteggiamento sospetto e, alla vista dell'auto dei carabinieri è entrato nella sua vettura tentando la fuga. I militari, dopo averlo fermato, hanno notato che lo stesso aveva occultato tra le piante dove era parcheggiata la propria autovettura un panetto da 100 grammi di hashish e una confezione di plastica contenente 6 grammi circa di cocaina. In suo possesso anche 800 euro, in banconote di vario taglio secondo le forze dell'ordine provente della vendita di sostanza stupefacente.