Per ottenere il reddito di cittadinanza avevano fornito dichiarazioni false all’Inps: sono sessantadue le persone scoperte e denunciate nel corso del 2020 dagli uomini della guardia di finanza di Agropoli diretti dal capitano Ciro Sannino. Soggetti che percepivano illecitamente il sostegno destinato a persone in difficoltà economica e solo una parte delle circa 2000 ancora al vaglio delle fiamme gialle cilentane. Si tratta di persone residenti nei comuni di Agropoli e Capaccio Paestum e in alcuni comuni dell’alto Cilento, tra cui Castellabate, Torchiara e Ogliastro Cilento. L’importo complessivo dei redditi destinati ai sessantadue soggetti è pari a 750 mila euro, di cui 485 mila già percepiti e 265 mila che non erano stati ancora indebitamente incassati. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che nella maggior parte dei casi il reddito di cittadinanza era stato concesso a seguito della compilazione non veritiera del modello ISEE, lo strumento che consente di misurare la condizione economica delle famiglie e che si basa su informazioni fornite dai soggetti stessi. In particolare erano stati omessi dati rilevanti oppure erano state dichiarate cose non vere.

