Una foto simbolo di rinascita quella che arriva dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Polla diretto dal primario Francesco de Laurentiis. Negli ultimi due giorni sono venuti alla luce 9 neonati (7 maschietti e 2 femminucce). Tra questi, nel pomeriggio di ieri, è nato anche il piccolo Rocco, figlio di Fabrizia Giuliano e quindi nipote di Rocco Giuliano, il sindaco di Polla deceduto a maggio. I genitori (il papà si chiama Donato), infatti hanno deciso di chiamare il loro terzo genito come il nonno materno venuto a mancare appena sette mesi fa.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Salerno, fermato a un controllocon cocaina e 1300 euro in banconote LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Salerno, 104 multe nella prima settimana di... IL CASO Hackerato il conto del canile a Cava,comprano abbonamento Amazon...

Durante il 2020 occorre anche ricordare che medici, infermieri, ostetriche e tutto il personale del reparto oltre ad assistere per i propri compiti le donne in attesa, hanno “sostituito” i parenti quando la pandemia non consentiva di effettuare visite ed hanno fornito il “servizio Whatsapp” per permettere ai papà di assistere al parto.

Inoltre da sottolineare anche un altro reparto che sta lavorando bene, nonostante le difficoltà numeriche per carenza di medici: quello di Pediatria guidato da Teodoro Stoduto. I baby del Vallo di Diano hanno ottimo sostegno medico, non c'è che dire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA