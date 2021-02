Gaetano Giordano, 100 anni. Vaccinato. E' questa una delle foto simbolo di questa prima giornata di vaccinazione per oltre ottantenni che saranno sottoposti a vaccino contro il Covid a partire da oggi. Nel sono Vallo di Diano sono circa cinquemila gli anziani in fila. I primi 37 sono stati vaccinati questa mattina al centro Saut di Teggiano grazie alla squadra della dottoressa Rosa d'Alvano del Dipartimento di prevenzione del Distretto Vallo di Diano. Gaetano, reduce della Seconda guerra mondiale, una vita avventurosa anche in Venezuela e ora residente a Padula è stato tra i primi a essere stato vaccinato. Quando gli è stato detto che era stata effettua l'iniezione lui ha risposto. "Non ho sentito nulla, già fatto?".

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini, Draghi cambia il piano: AstraZeneca agli anziani, vaccinare... L'EPIDEMIA Vaccini Covid agli «over 80» a Napoli, pronti 400... IL CASO Covid, e-mail errata: 80ennidi Ischia convocati a Cardito

© RIPRODUZIONE RISERVATA