Gestivano tra Salerno e provincia otto case di appuntamento e due night club al cui interno si svolgeva l’attività di prostituzione. Anche in un b&b a Pontecagnano Faiano il titolare avrebbe favorito l’illecita attività, mettendo a disposizione di prostitute e transessuali le camere della struttura a un prezzo maggiorato rispetto a quello normalmente praticato agli altri clienti: la struttura in litoranea (Belvedere B&B) è stata sequestrata. In undici sono finiti nella rete dei carabinieri del comando provinciale che, all’alba di ieri, hanno eseguito undici misure cautelari emesse dal gip Annamaria Ferraiolo del Tribunale di Salerno (su richiesta della locale Procura guidata da Giuseppe Borrelli): cinque arresti domiciliari, cinque divieti di dimora in provincia di Salerno e un divieto di dimora nel comune di Pontecagnano Faiano.

APPROFONDIMENTI Minorenni costrette a prostituirsi a Bari Prostitute minorenni in hotel di lusso Salerno, lotta alla prostituzione

Ai domiciliari sono finiti i salernitani Armando Del Giorno (50 anni), il 56enne Pietro Schiavo; Adriana Pecoraro di 48 anni, residente a Vietri sul Mare, Gaetano Schettini (43 anni residente a Fisciano) e il 43enne di Acerra Pasquale Ferrara. Per Mirko Coppola (34 anni domiciliato a Salerno), Mario Votta (41enne di Pontecagnano) Salvatore Loreto (58enne residente a Battipaglia), Massimiliano Pironti (41enne residente a Fisciano), il gip ha disposto il divieto di dimora nella nostra provincia (lo stesso provvedimento è stato notificato anche ad un quinto indagato, un 31enne romeno irreperibile) mentre a carico del 53enne Aniello Amoroso (titolare del b&b) è stato applicato il divieto di dimora nel comune di residenza a Pontecagnano Faiano.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri (le indagini iniziate a novembre 2021 sono state eseguite dai militari della compagnia e del nucleo investigativo di Salerno) gli indagati - 19 in tutto - avrebbero costituito nel tempo tre gruppi, diventando una vera e propria struttura organizzata dedita al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione avvalendosi di diverse case: tre a Salerno, in via Calata San Vito, via dei Greci e piazza Pasquale Paoli; due a Pontecagnano Faiano in via Flavio Gioia e via dei Cavalleggeri; due a Lancusi di Fisciano, entrambe in via del Centenario, e una a Battipaglia in via San Martino. Ogni settimana, secondo quanto ricostruito da investigatori e inquirenti, Del Giorno - dopo essere stato contattato da soggetti interessati ad occupare gli immobili (prostitute o transessuali) - forniva direttive a Schiavo, che, insieme a Ferrara, si occupava di accompagnarli presso gli alloggi che venivano loro destinati dallo stesso Del Giorno. Inoltre gli occupanti delle alcove versavano 50 euro al giorno (quindi tra i 350-400 euro a settimana) per il servizio, che comprendeva il cambio lenzuola, la protezione nel caso che qualcuno disturbasse l’andirivieni di persone e altre incombenze, come l’accompagnamento per brevi tratti dal parrucchiere o dall’estetista, ma anche a fare un po’ di spesa, oltre alla fornitura di preservativi. Per gli spostamenti più lunghi, era offerto anche un servizio taxi svolto principalmente da Ferrara e Schiavo, ma a volte anche da Vito Votta (indagato a piede libero), fratello di Mario Votta (che ha invece il divieto di dimora). A far sottoscrivere i contratti di affitto era Mirko Coppola, che si occupava anche delle forniture elettriche e idriche degli immobili (i proprietari di casa sono risultati del tutto ignari dell’uso a cui erano stati adibiti gli appartamenti).

Le indagini hanno portato alla luce come da gennaio 2022, Del Giorno (che in passato gestiva un night sulla litoranea di Pontecagnano) ha rilevato il club Afrodite Red Passion a Battipaglia, che, sebbene risultasse ufficialmente un’associazione culturale artistica e musicale, di fatto sarebbe stato un club per scambio di coppie e prostituzione: sarebbe emerso che nella precedente gestione (per questa vicenda ci sono una serie di indagati a piede libero) i clienti all’entrata pagavano dai 70 ai 100 euro a persona e all’interno trovavano ragazze o coppie che si rendevano disponibili a prestazioni sessuali. E chi forniva le prestazioni non percepiva soldi dai clienti, ma a fine serata veniva pagato dai gestori del night club con una somma compresa tra i 100 e i 150 euro, indipendentemente dai rapporti consumati o dal numero di clienti presenti nel locale.