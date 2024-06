Periodicamente Armando Del Giorno e soci subivano una flessione negli «affari» a differenza di altri periodi quando, ad esempio, le prostitute dovevano dividersi la stessa camera o gli organizzatori del «giro d’affari» si ingegnavano con separé improvvisati. L'assenza di clienti poteva dipendere dalla zona, ma a volte anche dalle prostitute: «a Baronissi quel tipo di donna non gira» affermava uno degli indagati intercettati nel corso delle indagini svolte dai carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Salerno e che l’altro ieri hanno portato ad undici misure cautelari tra arresti domiciliari, divieti di dimora in provincia di Salerno e un divieto di dimora nel comune di Pontecagnano Faiano.

APPROFONDIMENTI Salerno: Verde pubblico, Natella risponde alle contestazioni ad Isam

I VERBALI

Contattando Pasquale Ferrara, uno dei più stretti collaboratori di Armando Del Giorno, gli chiedeva una «sistemazione per una cara amica» che da lui non «stava lavorando bene, mentre nella zona della litoranea di Pontecagnano poteva andar bene». Ferrara gli risponde che in quel periodo «era così un po’ovunque» consigliandogli comunque di «buttarla fuori che qualcosa arrangiava sicuro. Cento, cento». E dal tono delle conversazioni si comprende come a volte le prostitute non pagavano il fitto delle alcove per poi provvedere con una “ricarica” che spesso arrivava anche ad otto/novecento euro. A decidere quali appartamenti dovevano utilizzare le prostitute ed i trans era, secondo le accuse, il Del Giorno e non sempre le decisioni venivano apprezzate da chi doveva lavorarci: in una conversazione una prostituta si lamentava con Pietro Schiavo (altro tuttofare) della scarsa affluenza di clienti aggiungendo che nella casa in cui attualmente era stata sistemata (a Fratte) «si lavorava solo dopo le 21 mentre in mattinata non aveva ricevuto alcun cliente. In passato, quando era stata a Salerno centro, aveva lavorato di più». Ma per Del Giorno e Schiavo la casa era «buona» perché nelle vicinanze di un supermercato, di una farmacia e di un parcheggio dove per i clienti era comodo lasciare l’auto. E la stessa prostituta, informata della decisione di Del Giorno, accennava anche ad un’altra vicino al ponte dove si poteva parcheggiare (verosimilmente è l’appartamento ubicato in via Calata San Vito).

L’INDAGINE

Gli indagati (in tutto 19) per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione gestivano otto case di appuntamento: tre a Salerno, in via Calata San Vito, via dei Greci e piazza Pasquale Paoli; due a Pontecagnano Faiano in via Flavio Gioia e via dei Cavalleggeri; due a Lancusi di Fisciano entrambe in via del Centenario ed una a Battipaglia in via San Martino. Poi c’era il b&b (che è stato sequestrato) sulla litoranea di Pontecagnano il cui titolare (Aniello Amoroso a cui è stato applicato il divieto di dimora), secondo le accuse formulate dalla procura, avrebbe favorito l’illecita attività mettendo a disposizione di prostitute e transessuali le camere della struttura ad un prezzo maggiorato rispetto a quello normalmente praticato agli altri clienti (60 euro al giorno contro i 30-40 euro indicati sul sito di prenotazioni on line), cercando anche di collocarle in altre strutture laddove la propria fosse al completo e fornendo anche contatti per gli spostamenti.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, gli occupanti delle alcove versavano 50 euro al giorno (quindi tra i 350-400 euro a settimana) per il servizio che comprendeva il cambio lenzuola, la pulizia della casa, la protezione nel caso che qualcuno disturbasse l’andirivieni di persone ed altre incombenze come l’accompagnamento per brevi tratti mentre per gli spostamenti più lunghi, era offerto anche un servizio taxi con tariffe ben più alte. Poi c'era la gestione dei due night club con altre tariffe.