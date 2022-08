La guardia costiera sequestra le ‘palme’ per le lampughe a largo di Pisciotta

Pesca illegale nel mare di Pisciotta, sequestrati i cosiddetti “cannizzi”. Questa mattina i militari della Capitaneria di Porto di Palinuro hanno individuato due dispositivi illegittimamente utilizzati nel mare antistante Pisciotta. L’attività è stata condotta durante un’operazione di controllo.

Ad essere rinvenuti i cosiddetit dei F.A.D. (fishing aggregating device) dispositivi di concentrazione del pesce, comunemente noti come “cannizzi”. Questi sono utilizzati per attrarre in superficie alcune specie, ad esempio le lampughe, per poi essere pescate con l’utilizzo di reti a circuizione.