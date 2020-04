La guardia di finanza ha sequestrato beni per l'ammontare di 270mila euro all'amministratore di un'azienda agricola di Altavilla Silentina. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri della tenenza di Battipaglia ed è stato emesso dal Gip del Tribunale di Salerno. I finanzieri hanno effettuato una serie di controlli fiscali inerenti l'azienda agricola con annesso allevamento bufalino e produzione del latte ed hanno appurato che non sono stati dichiarati al fisco redditi per un milione di euro e sono stati sequestrati denaro e titoli nella disponibilità dell'amministratore dell'azienda per 270mila euro eruo. © RIPRODUZIONE RISERVATA