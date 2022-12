La Luppino per il concerto di Capodanno: festa da 400mila euro

Il Capodanno in piazza Amendola costerà 400mila euro.È la spesa complessiva per lo spettacolo in attesa della mezzanotte che vedrà protagonista la band salentina dei Negramaro. Tra “nuvole e lenzuola” alla scoperta di Salerno e delle sue meraviglie c’erano già stati Giuliano Sangiorgi e compagni così come lo storico programma “Linea Verde” ma senza la conduttrice Daria Luppino approdata da poco in Rai. Sarà proprio il 31 dicembre “la prima volta” e l’occasione per farlo: la Luppino è il volto femminile di “Linea Verde Explora” ed è stata scelta per condurre la serata in piazza Amendola. Di origini siciliane, la 25enne in coppia con Federico Quaranta ogni sabato pomeriggio viaggia in lungo e in largo su Rai 1 alla scoperta dei territori italiani. Tra il cachet per gli artisti e l’organizzazione si arriva, dunque, ad una somma di 350mila euro. A questi, per una chiusura anno tra luci e colori, verrà aggiunto il costo per il consueto spettacolo pirotecnico e altre spese (varie ed eventuali) per circa 50mila euro. A sostegno arriva però la Regione Campania. O meglio, una parte dei fondi Poc del 2023 stanziati da palazzo Santa Lucia potrà essere anticipata ed “investita” già a dicembre e – dunque – verrà utilizzata dall’ente di via Roma per l’ultimo evento del 2022.

LA CLAUSOLA



Confermata anche la clausola assicurativa, inserita amministrazione guidata da Enzo Napoli, con una cifra che va dai 15mila ai 20mila euro. “Cade la pioggia” canterebbero proprio i Negramaro: ed è proprio in questo caso (allerta meteo) che verrà annullato lo spettacolo musicale al centro della città. Si aprirebbe così un paracadute per una discesa senza rischi. Nel contratto stipulato con gli agenti della band pugliese – infatti – c’è una sorta di accordo che permetterà di annullare il concerto lasciando che le spese siano interamente riassorbite poi dall’assicurazione. Spunta anche uno sponsor che contribuirà alla riuscita dell’evento: il gruppo Noviello – infatti - sembra essersi proposto per coprire alcune spese. Intanto il tempo stringe e da Palazzo si deve accendere la macchina organizzativa: dalle ore 6 del 27 dicembre si dovrà provvedere allo sgombero della piazza adiacente il Comune per permettere le operazioni di montaggio del palco. Mentre la società Kls (che si è già occupata del piano sicurezza per la kermesse Luci d’Artista) dovrà provvedere anche a quello per la serata di fine anno. E a proposito di sicurezza, non si placano – invece - le polemiche in merito alla scelta della piazza che ospiterà (nuovamente) il concertone, preferita sia a piazza della Libertà che a quella della Concordia.LA POLEMICA

A sollevare dubbi dai banchi dell’opposizione è il consigliere Antonio Cammarota: «Fare un grandissimo evento con un gruppo di questo calibro in questa piazza è una scelta demenziale. Con il palco grande e le transenne arretrate per motivi di sicurezza diminuisce lo spazio e dunque solo da via Roma si vedrà il concerto dove ci potranno essere massimo duemila persone che parteciperanno ad un evento che potrebbe richiamarne 100mila – ha evidenziato il consigliere - una grande location consentirebbe anche di attrarre sponsor importanti che potrebbero pagare interamente la manifestazione, che oggi viene pagata con soldi pubblici con una moneta zoppicante. Da un circolo che poteva essere virtuoso, si arriva ad un circolo vizioso dove si perde una grandissima occasione a causa di scelte basate sul principio dello scarico delle responsabilità. Tante le soluzioni proposte da Cammarota: «Si dimentica che in piazza della Libertà c’è stato San Matteo e dimentichiamo che basterebbe mettere un metal detector per superare il problema. Ma al di là di piazza della Libertà rimane la collaudatissima piazza della Concordia ma anche l’ex cementificio. Nella lista potrebbe infine rientrare anche lo stadio Vestuti<WC>»<WC1>.