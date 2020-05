La Madonna e San Cristoforo, nel Salernitano spuntano le mascherine votive

L'intercessione divina ed il segno civico si tendono la mano. C'è chi sponsorizza il proprio logo sulle mascherine e c'è chi, come la parrocchia di San Pietro e Paolo di Ricigliano le ha fatte realizzare con la Madonna Incoronata protettrice e S. Cristoforo che è il santo patrono. Immagini che caratterizzano il profondo senso religioso, grazie a don Vincenzo che ha voluto far cucire queste mascherine e da oggi le regalerà alla sua comunità. Un gesto di vicinanza e di amore verso i propri parrocchiani ma anche un modo per affidarsi all'intercessione divina per superare questo momento difficile. Aiutati dal senso civico di insossarle sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA