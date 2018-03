«La maestra li prendeva per il collo e le orecchie»: cinque gli imputati per il caso in Campania

Sabato 17 Marzo 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 16 Marzo, 22:29

Nuova udienza del processo in corso presso il Tribunale di Lagonegro sui presunti maltrattamenti degli alunni della scuola primaria di Caselle In Pittari. E’ stato sentito il maresciallo Russo della stazione dei Carabinieri di Sanza che ha raccontato i contenuti delle registrazioni fatte dalle telecamere nascoste all’interno delle classi . Secondo la sua testimonianza gli alunni vivevano in uno stato di terrore . Alcune mostrano la maestra Lovisi mentre prende un bambino per il collo, un altro dalla bocca per poi piegarlo sul banco.Il processo vede imputate le maestre Rosa Fiscina, Gerardina Torre, Ines Stella e Rina Lovisi. Tutte e quattro sono accusate di maltrattamenti sugli alunni. Sotto processo anche l’ex preside Biagio Bruno, in pensione dal 2012. Lui è accusato di non aver adottato provvedimenti nonostante le segnalazioni da parte dei genitori. Dalla testimonianza del maresciallo è venuto fuori che, in particolare Stella e Torre, almeno dalle immagini delle telecamere spia, avrebbero aggredito gli alunni solo verbalmente. Una bimba che leggeva Stella l’avrebbe appellata “ cacaglia” . Il Pubblico Ministero prima di pronunciarsi vuole esaminare altri documenti, per questo ha chiesto un termine entro cui svolgere i suoi ulteriori accertamenti. Nelle prossime sedute saranno sentiti anche alcuni alunni.