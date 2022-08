“La Magia degli Elementi”, alla scoperta di Praiano

Si riparte, alla volta di uno dei luoghi più affascinanti e caratteristici del nostro territorio. “La Magia degli Elementi”, rassegna di eventi, percorsi ed itinerari che, oltre a Praiano, e altri territori ricchi di tradizione della costiera Amalfitana, ha coinvolto anche il Vallo di Diano, rientra nell’intervento co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020 per i progetti di rigenerazione urbana e di politiche per il turismo e la cultura. Dopo il grande successo dei tour effettuati a Montesano sulla Marcellana, a Padula e Maiori, dall’1 al 4 settembre toccherà proprio a Praiano lasciarsi scoprire.

Patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 1997, Praiano aprirà dunque le sue porte per quattro giorni ai tantissimi partecipanti pronti, tra le altre cose, a diventare per qualche ora artigiani della ceramica. Alle ore 18:00 dell’1 settembre, taglio del nastro in piazza San Luca Ev. che per l’occasione diventerà un laboratorio all’aperto dove tutti potranno cimentarsi, con il supporto dei professionisti del luogo, nella produzione di opere che saranno poi donate alla città per arricchire i già bellissimi spazi pubblici. Ma durante l’evento targato “La Magia degli Elementi” accadrà molto altro, tra i tanti appuntamenti in programma anche la degustazione dei prodotti tipici del comune di Montefredane. Tutto è pronto, il nuovo tour può cominciare.