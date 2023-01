Notte di paura, la scorsa, in Costiera Amalfitana flagellata dal maltempo e da una violenta mareggiata che ha colpito l'intero litorale. In particolare a Vietri sul Mare dove le onde, alte fino a sei metri, sono arrivate, dopo aver scavalcato il lungomare, ai piedi delle case di Marina. E qui, hanno trasportato materiale e detriti creando inoltre danni alle attività commerciali e all'arredo urbano. Il mare agitato, che per circa quattro ore ha sferzato la costa, ha superato l'arenile arrivando sulla strada e raggiungendo la parte più interna del lungomare. E oltre a creare danni all'arredo urbano ha letteralmente travolto il campo sportivo e alcune delle attività commerciali della zona. Tutto questo sotto una pioggia insistente che dalle 21 circa di venerdì sera ha messo in ginocchio la parte bassa del paese causando danni che da una prima stima si aggirano intorno ai 250mila euro.



Il mare agitato ha travolto tutto dalle barche, molte delle quali distrutte, ai ristoranti, alcuni dei quali hanno subito danni ingenti. La forza devastante delle onde ha divelto anche alcuni pali della luce e un muraglione di cemento. Mare agitato e pioggia battente hanno creato uno scenario drammatico che ha riportato alla mente quello del 1980. Anche se allora la situazione fu ben più grave.

«La strada era completamente allagata, c'erano almeno venti centimetri di acqua» raccontano alcuni abitanti della zona che hanno vissuto interminabili momenti di paura come i ristoratori che richiedono una protezione, ad esempio una barriera soffusa, contro le onde così lunghe che spesso creano problemi e danni. «È stata una notte difficile a Marina di Vietri con danni importanti a proprietà private e pubbliche - dice il sindaco Giovanni De Simone - è stata una mareggiata importante che ha interessato l'intero litorale rifatto nel 2000. Non c'è una vera e propria difesa in questa zona e c'è bisogno perciò di intervenire con soluzioni serie di tipo ingegneristico e naturalistico sfruttando le direttive europee del Pnrr. Ci attiveremo per una barriera protettiva in mare che non sia invasiva ma risolutiva per la nostra costa. Abbiamo avuto danni importanti almeno alle attività commerciali quantificabili intorno ai 250mila euro. Già martedì dopo una stima esatta inoltreremo alla Regione Campania la richiesta dello stato di calamità naturale». Si contano i danni anche a Minori dove il mare è arrivato sulla statale amalfitana trascinando tronchi e detriti. Anche Amalfi e Positano contano i danni della mareggiata. La Darsena già provata dal mare agitato dei giorni scorsi ha subito ulteriori danneggiamenti mentre a Positano il mare è arrivato fino ai locali attigui alla spiaggia.

Ma i danni del maltempo interessano anche la viabilità sulla statale Amalfitana dove l'Anas ha da ieri attivato un altro restringimento di carreggiata. Accade a Praiano dove a causa delle precarie condizioni di un muro di contenimento del tratto stradale all'ingresso del centro urbano della frazione di Vettica si è resa necessaria l'istituzione del senso di marcia alternato. A determinare la decisione è stato un avvallamento creatosi all'altezza del km 20,370 della statale 163 Amalfitana, esattamente nella traversa interna delimitata nel comune di Praiano, in seguito al quale sono stati installati gli impianti semaforici alle estremità del restringimento. L'avvallamento si è verificato in corrispondenza di alcuni sottoservizi presenti lungo l'arteria e per questo lunedì saranno eseguiti ulteriori accertamenti anche alla presenza dei tecnici delle società a cui appartengono tubature e cavi posizionati sotto il manto stradale.