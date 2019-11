Premiazione a Roma al Ministero dell'Ambiente per la mensa di Caggiano a metro e rifiuti 0. Ovvero la mensa anche con prodotti dei genitori degli alunni. Il premio è stato ritirato dal sindaco Modesto Lamattina, dall’ex assessore comunale e responsabile del progetto Maria Vittoria Maradei e dalla professoressa Milena Cafaro. A premiarli l'attore Neri Marcorè.



"Siamo orgogliosi e emozionati per il premio che abbiamo ritirato a Roma. La mensa scolastica è un progetto importante portato avanti dall’amministrazione comunale e dall’ex sindaco Giovanni Caggiano, che negli anni ha avuto riscontri importanti. Ringrazio tutti i genitori per la costante collaborazione, l’Asl e l’Università della Basilicata per il supporto tecnico e la fiducia. Continueremo a ampliare le iniziative per valorizzare i prodotti locali e a inserire altri prodotti locali". © RIPRODUZIONE RISERVATA