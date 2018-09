Venerdì 14 Settembre 2018, 18:31

NOCERA INFERIORE - Due poliziotti in borghese, impegnati in un servizio antidroga, sono stati coinvolti in un incidente stradale. La loro moto è scivolata su una macchia d'olio in via Pucci a Nocera Inferiore. Sono stati trasportati all'ospedale Umberto I. Un agente ha riportato la distorsione di una spalla, il collega, invece, escoriazioni su diverse parti del corpo. Secondo quanto si è appreso i due falchi erano impegnati in un'indagine contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.