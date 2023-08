Palomonte, la panchina rossa torna al suo posto dopo poche ore

Sono bastate poche ore di gogna mediatica e la panchina rossa posta all'ingresso dell'azienda consortile Agorà S10 di Palomonte è tornata al suo posto. Il tam tam social che l'azienda aveva sollevato ha avuto i suoi effetti.

«Ringraziamo chi l'aveva presa in "prestito" e siamo certi che l'azione pedagogica che abbiamo messo in atto possa, quantomeno, far comprendere alla collettività che i beni pubblici sono di "tutti' e non "di nessuno". Per cui non possiamo farne ciò che vogliamo ma, l'uso che pensiamo di farne deve essere richiesto, autorizzato, condiviso e preservato, affinché anche altri possano goderne», è il messaggio dell'azienda.