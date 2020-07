Alla fine è stata costretta a denunciarlo. Dopo diversi episodi di violenza si è fatta coraggio e ha raccontato tutto ai carabinieri. Lei è ferita, lui è sotto inchiesta per maltrattamenti in famiglia. È l’epilogo di una serie di soprusi, consumatosi lunedì scorso all’interno di un’abitazione in località Pali di Sapri. La donna, 42 anni, sarebbe stata picchiata brutalmente dal giovane convivente di 24 anni di Sapri, alla presenza dei tre figli, di cui due avuti con l’ex marito. Disperata, ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari del comandante Marino, sono giunti subito sul posto e ricostruito i fatti attraverso la testimonianza della vittima dell’aggressione. Da tempo il suo giovane compagno la malmenava. Per lui è scattata la denuncia per maltrattamenti in famiglia e l’ordine di mantenersi lontana dalla stessa. I sanitari dell’ospedale saprese hanno visitato la 42 enne e riscontrato sul corpo i segni delle violenze subite. Per lei è stato attivato il codice rosso. Anche da queste parti le donne iniziano a trovare il coraggio di denunciare i conviventi violenti. Pochi giorni fa, per lo stesso reato, è finito sotto inchiesta un uomo di San Giovanni a Piro che da anni picchiava moglie e figlia. Quest’ultima, al culmine dell’ennesima aggressione, ha chiesto aiuto ai carabinieri.

