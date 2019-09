Giovedì 26 Settembre 2019, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 18:36

Cristiano Ronaldo presidente onorario degli sbandieratori agropolesi. È la bizzarra idea nata durante l'assemblea dei soci dell'associazione che all'unanimità ha approvato l’inizio dell’Iter per proporre al calciatore della Juventus, Cristiano Ronaldo, la presidenza onoraria dell’ Associazione Sbandieratori dei feudi del Cilento e del Vallo di Diano. L'intenzione di Roberto Apicella, presidente dell’Associazione, è quella di dare ai giovani iscritti un esempio di campione “dentro e fuori dal campo” da seguire«Ronaldo è anche un campione di umanità – dichiara Apicella – e la nostra associazione nasce proprio con lo scopo di essere a disposizione di tutti i ragazzi, senza distinzione alcuna e le nostre iniziative sono state sempre a favore dei meno abbienti».La proposta sarà inviata nei prossimi giorni al calciatore portoghese e, anche se dall’Associazione non traspare molto ottimismo sul buon esito, sarà comunque un grande sogno per tutti i bambini e ragazzi agropolesi che frequentano i corsi di bandiera e tamburo.