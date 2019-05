Giovedì 9 Maggio 2019, 19:10

Un giorno di festa per il Cilento. Sono arrivate oggi a Rutino dal Duomo di Salerno le spoglie di San Matteo. L’occasione è stata data dell’inaugurazione della fontana dedicata al Santo recuperata e riportata all’antico splendore. Presente il vescovo della Diocesi di avallo cito Miniero, don Michele Pecoraro parroco del Duomo di Salerno e l’assessore al turismo Corrado Matera.Da oggi e fino a domenica diverso eventi in programma nel comune cilenano guidato dal sindaco Giuseppe Rotolo. Per ricostruirne la storia bisogna tornare indietro al 954. Secondo la tradizione durante la traslazione del corpo di San Matteo da Casal Velino a Capaccio i suoi portatori, stanchi e assetati, si fermano in quel di Rutino alle porte del paese. Nei dintorni non c’era acqua ma all’improvviso da una roccia sulla quale era stata poggiata la reliquia scaturì una polla d’acqua fresca e cristallina. E’ proprio lì che oggi sorge una fontana, restituita agli antichi splendori grazie ad un intervento di riqualificazione dell’archetetto Renaldo Fasanara