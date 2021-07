La resilienza dei nonni di Contursi nella "Scatola dei ricordi"

Una "Scatola dei ricordi" aperta sulla comunità e sui sentimenti forti che la sorreggono. Sono stati gli anziani, i nonni, i protagonisti della resilienza di un tempo passato, che oggi diventa esempio in questo momento difficile, di incertezza. Non è stata una classica festa dei nonni quella celebrata a Contursi Terme, ma la rappresentazione di uno spaccato di vita di chi ha vissuto momenti difficili supetandoli con la laboriosità, l'impegno, l'unione familiare. I nonni hanno raccontato le loro vite e dinanzi agli occhi di tutti è passata un'epoca.

Un evento organizzato dall'Azione cattolica di Contursi, diretta da Evelina Siani, che in questo periodo è fortemente impegnata a sostenere le famiglie facendo ritrovare quel senso di comunità e di appartenenza con un messaggio di speranza e di fiducia per il futuro. Racconti, la musica ed i canti del coro guidato dal maestro Angelo Siani, durante una serata spettacolare, in piazzetta S Vito, fondata sulla semplicità della forza trainante dei veri sentimenti. A condurre questo percorso è stata Sisa Viola, una "nonna" pioniera di momenti di aggregazione di un tempo mai dimenticato.