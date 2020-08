Incontri on line per parlare di giustizia e riforme, L'appuntamento è sulla pagina facebook della Scuola giuridica salernitana per domani alle 20 con un dibattito sulla riforma del Csm e separazione delle carriere. Assieme all'avvocato Antonio Picarella, il presidente dell'Ordine degli avvocati Silverio Sica e il sostituto procuratore generale Amedeo Sessa. Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA