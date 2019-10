Lunedì 14 Ottobre 2019, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA SUPERIORE. False accuse contro i carabinieri, in quattro finiscono a giudizio per calunnia. Lo ha deciso il gup del tribunale di Nocera Inferiore, al termine dell'udienza preliminare. La vicenda risale al 6 novembre 2014, a Nocera Superiore. A fare da sfondo all'indagine un verbale redatto dai militari del reparto territoriale su di un fermo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Quel giorno, le pattuglie entrarono in azione per sedare un diverbio tra più persone, iniziato all'esterno di un negozio di abbigliamento. Tra questi, c'era anche un militare fuori dal servizio. L'indagine fu coordinata dal sostituto procuratore Daria Mafalda Cioncada. Per l'accusa, i quattro imputati denunciarono i carabinieri, a seguito di una precedente accusa che li riguardava, e cioè quella di resistenza, per la quale furono arrestati. La vicenda è finita ora in fase di dibattimento. In quella sede, saranno esaminati gli elementi a carico dei quattro, insieme all'escussione dei testi. Nella fase iniziale dell'indagine, la posizione dei carabinieri fu archiviata con un non luogo a procedere, con il giudice che non ravvisò elementi indiziari nei loro confronti. Questo, in seguito ad una prima non convalida decisa dal gip proprio sugli arresti di quelle persone. Ora l'accusa di calunnia, contestata ai quattro, che secondo la procura avrebbero fornito un'altra versione rispetto a quanto accaduto quel giorno.