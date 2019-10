Domenica 13 Ottobre 2019, 11:22

Edizioni NPE presenta "La trilogia shakespeariana", la prima uscita della collana dedicata al maestro Gianni De Luca. Shakespeare è estremamente difficile da rappresentare a fumetti, poiché le sue opere si svolgono tutte nelle medesime sale, e sono state pensate per scenografie scarne, senza sfondi. Tutto è basato sulla potenza della parola e del gesto. Basti pensare al celebre soliloquio di Amleto all’inizio del terzo atto. La soluzione grafica ideata da Gianni De Luca per rappresentare il tempo è semplice e rivoluzionaria. L’abbiamo vista qualche volta in alcuni affreschi preraffaelliti: lo scorrere del tempo non viene reso attraverso una ripartizione in vignette, bensì dal ricorrere dei personaggi in posizioni diverse. Questo volume inaugura la collana di uno dei più grandi maestri della Nona Arte, la cui produzione è caratterizzata da una eleganza del tutto peculiare e da una continua ricerca stilistica che, sperimentando nuove soluzioni grafiche, hanno fatto di lui uno degli autori più citati, imitati e innovativi sulla scena internazionale. Il volume sarà un must alla prossima fiera di Lucca Comics.