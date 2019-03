CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 17 Marzo 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Morì ad appena 13 anni, tra Natale e Capodanno, lasciando familiari e amici nella disperazione più nera. Dopo cinque giorni di ricovero, il giovanissimo Alessandro Farina, morì il 27 dicembre del 2017 all'ospedale Ruggi, per quella che fu diagnosticata come una complicanza del diabete comune. Dall'altro giorno, a conclusione delle indagini coordinate dal sostituto procuratore di Salerno, Maria Benincasa, ci sono sette medici accusati di omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Tutti, a vario titolo e a seconda delle singole condotte, avrebbero «determinato» la morte dell'adolescente di Pellezzano, avvenuta per un edema celebrale e polmonare, secondario a una grave forma di chetoacidosi diabetica. Appunto, una complicanza del più comune diabete. Tra le accuse, la diagnosi tardiva della patologia e poi, di averla curata in malo modo.