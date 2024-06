A caccia del diploma in età adulta. Padre e figlio compagni di banco e candidati alla prossima maturità nella scuola statale. Uniti da un legame di vita, si sono ritrovati compagni di classe un po’ per caso. Lui, 53 anni, Antonio Paduano, è papà di Aldo, 29 anni. Due anni fa si sono iscritti al Profagri di Salerno per una scommessa con se stessi. Antonio, che nel 1990 aveva conseguito un diploma di maestro d’arte, era ormai lontano dai banchi di scuola da oltre 35 anni. S’è iscritto col figlio per interesse, per passione negli studi in agricoltura e sviluppo rurale, ma anche per dare al figlio, Aldo, il buon esempio sul valore e l’importanza dello studio. Tenaci e concreti hanno iniziato un percorso di studi dopo la pandemia regolarmente in presenza. E tra 17 giorni esatti affronteranno la prima prova scritta dell’esame di maturità.

Entrambi credono nel valore dell’istruzione e della scuola come ascensore sociale. Negli anni successivi alla pandemia, hanno bussato alle porte di un istituto superiore salernitano, il Profagri, diretto dalla preside Carmela Santarcangelo, chiedendo di poter tornare a studiare e frequentare le lezioni. L’obiettivo: arrivare al diploma di scuola statale nel professionale che insegna l’agricoltura moderna. Reinseriti nel sistema scolastico, tra meno di una settimana papà Antonio e il figlio Aldo chiuderanno il loro percorso di studi. A 53 anni Antonio ha provato a dare il suo esempio al figlio, non mancando mai a nessuna lezione. Sempre in prima fila e interessato alle materie. Guidati da professori d’esperienza sono pronti per la prima prova d’italiano del 19 giugno. Studenti lavoratori e studenti modello. Da due anni anche compagni di banco molto affiatati. Antonio è giardiniere, Aldo un giovane che sta per costruirsi il suo futuro da arboricoltore. Il diploma per loro è un volano di realizzazione. Un rafforzamento del proprio patrimonio culturale e sociale. Antonio, che ha già pronto il suo percorso disciplinare da portare al colloquio orale, sta utilizzando questi giorni per gli ultimi ripassi dei programmi.

«Qualche volta richiamo mio figlio sull’importanza di studiare non per l’obiettivo del diploma ma per la semplice sete di apprendere», riconosce papà Antonio. «È un modello di vita e adesso anche di scuola, papà è stato insuperabile, non ha mai mancato ad una lezione, è stato uno studente modello da otto e nove, sono orgoglioso di lui», ammette il figlio Aldo. Il papà ci rivela che l’iscrizione al Profagri è stata proprio frutto del caso. «Mia moglie infermiera iscrisse prima nostro figlio Aldo, poi anche me non dicendomi nulla – racconta il 53enne giardiniere – In un primo momento l’ho fatto per seguire mio figlio. Poi, una volta iniziato il percorso ha cominciato a piacermi. Ritornare sui banchi è stato emozionante ma al contempo difficile. Ho preso seriamente il percorso, per come sono fatto io le cose o le faccio bene o non le faccio. La difficoltà di memorizzare è stato il primo ostacolo. La materia che mi è piaciuta di più è stata l’italiano, la letteratura: da ragazzo non la avevo studiata bene, mi hanno interessato particolarmente la letteratura e la storia». Antonio e Aldo trasmettono un messaggio nella scuola contemporanea, ci insegnano che lo studio viene prima di tutto. «Aggiungerei che lo studio è vitale – dice papà Antonio - saltare delle tappe della vita non porta da nessuna parte: completare gli studi, appassionarsi allo studio è fondamentale per costruirsi un futuro migliore. Lo studio ci consente di costruirci un percorso e al contempo di avere una visione critica della realtà. La scuola è costruzione di senso». Antonio si rivolge ai ragazzi che decidono di abbandonare lo studio. «Studiate tutto quello che potete – dice – la scuola è la base della vita».

Dopo il diploma Antonio continuerà a fare il giardiniere e forse farà domanda come assistente tecnico nelle scuole. Il figlio proverà a realizzarsi nel settore dell’arboricoltura. Ma prima c’è da superare l’esame di maturità. Aldo sta approfondendo gli studi su Ungaretti. Antonio, da esperto giardiniere, ha preparato collegamenti dall’Infinito di Leopardi alla poesia “Nel giardino” di Pascoli. «Il giardino ogni giorno è una sorpresa, è poesia, è vita – chiude Antonio - passeggiare nei giardini di mattina presto e osservare le piante mi dà una energia profonda. Non so fare a meno del giardino. Pascoli ci insegna che nel giardino si alternano i colori di primavera a quelli dell’autunno, così come morte e vita si sovrappongono nel corso dell’esistenza».