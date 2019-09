Mercoledì 4 Settembre 2019, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha preso il via il cammino del piccolo Gabriele Rizzo, 8 anni, che dopo aver affiancato tantissime volte il suo papà in corse podistiche indossando la maglietta dei Castellabate Runners, sta realizzando il suo sogno: percorrere gli ultimi 120 chilometri, partendo da Sarria, alla volta di Santiago de Compostela.Il giovane cilentano ha iniziato il suo percorso ieri. Durante questa impresa terrà un diario sul quale annoterà ogni attimo di questa fantastica esperienza.Tutta Castellabate fa il tifo per il piccolo Gabriele, molto conosciuto e apprezzato nel paese di Benvenuti al Sud e da sempre amante dello sport.